Während Turnier: Golfer unter Quarantäne gestellt

Die italienischen Golfprofis Lorenzo Gagli und Edoardo Molinari dürfen nach einem Tag in Quarantäne doch noch an den mit 1,75 Millionen Dollar dotierten Oman Open in Maskat teilnehmen. Die European Tour teilte als Veranstalter am Donnerstag mit, dass bei Gagli ein Test auf das Coronavirus negativ ausfiel.