Vom Hollywood-Gott zum verurteilten Vergewaltiger

„Neue Ära der Gerechtigkeit“

Den Kampf wird Weinstein, den Oscar-Gewinnerin Meryl Streep einmal als „Gott“ der Filmwelt bezeichnete, gleich an mehreren irdischen Fronten führen müssen. Auch in Los Angeles wurde Anklage gegen den 67-Jährigen erhoben, dort werden ihm zwei andere Sexualstraftaten zur Last gelegt als jene in New York. Außerdem gibt es Zivilklagen.