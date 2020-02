Zwei Lenker beendeten Fahrten mit Überschlag

Der erste Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf der Adlwanger Straße. Die 31-jährige Lenkerin gab nach dem Unfall an, dass sie von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet worden sei. Dadurch verlor sie die Kontrolle über das Auto, fuhr gegen die Straßenböschung, überschlug sich und krachte gegen den Zaun und die Fassade eines Firmengebäudes. Am Telefonverteilerkasten kam der Wagen am Dach zu liegen. Ebenfalls am Dach endete die Fahrt eines Innviertlers in der Samstagnacht in Neukirchen an der Enknach, nachdem er einem Reh ausgewichen war.