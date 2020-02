Schwerer Verkehrsunfall forderte zwei Verletzte

Der schwere Unfall passierte Sonntagmittag auf der Landesstraße 215 in der Nähe eines Autohauses: Die Fahrzeuge prallten aus bislang unbekannter Ursache gegeneinander. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten bei beiden Autos die Airbags aus. Eine Person war noch im Unfallfahrzeug eingeklemmt und musste von den Hilfskräften befreit werden. Die Feuerwehr Kaprun stellte den Brandschutz sicher und führte Aufräumungsarbeiten an der Unfallstelle durch. Neben den Feuerwehrkräften aus Kaprun und Zell am See waren die Polizei mit drei Fahrzeugen, das Rote Kreuz sowie ein Notarzt im Einsatz. Die Rettung brachte die zwei Verletzten ins Krankenhaus.