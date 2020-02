Tiroler Firmen zahlen 1,2 Milliarden Euro Steuern

Die Tiroler Unternehmer haben im vergangenen Jahr mehr als 1,2 Milliarden Euro an Firmensteuern abgelegt – 650 Millionen Euro an Körperschafts- sowie 585 Millionen an Einkommensteuern. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Industriellenvereinigung (IV) hervor. Kritisch sieht IV-Präsident Christoph Swarovski die verstärkten Kontrollen der Finanzpolizei