Hochaltar im Stephansdom ab sofort warm eingepackt

Warm eingepackt präsentiert sich ab sofort der Hochaltar im Wiener Stephansdom. Am Donnerstag wurde das Fastentuch - heuer ein vom österreichischen Künstler Erwin Wurm gestalteter Strickpulli in XXL-Format - präsentiert. 80 Quadratmeter ist die in Violett gehaltene Pulli-Installation groß, auch mehrere Skulpturen des Künstlers werden in der nächsten Zeit im und neben dem Dom zu sehen sein.