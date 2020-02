Supercomputer „Hawk“ soll Pandemien berechnen

„Hawk“ erbringt eine Spitzenleistung von 26 Petaflops. Ein Petaflops entspricht einer Billiarde Fließkomma-Berechnungen pro Sekunde. In der jüngsten Liste der weltweit 500 schnellsten Superrechner nehmen Anlagen in den USA, China und in der Schweiz die vordersten Plätze ein. Demnach ist der bisher schnellste deutsche Rechner der „SuperMUC-NG“ im Leibniz-Rechenzentrum in München. Die Hauptspeicherkapazität von „Hawk“ beträgt 1,4 Petabyte. Das ist etwa 250.000 Mal so viel wie der Speicher eines normalen Arbeitscomputers.