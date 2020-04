Darum sollte man auf nachhaltige Kondome setzen

Beim Kauf von Kondomen setzen viele Menschen auf ein und dieselbe Marke. Diese überzeugt sowohl in Sachen Qualität und Sicherheit, als auch in Sachen Komfort. Was viele bei Kondomen allerdings nicht beachten, sind die Umstände, unter denen der Kautschuk für das Kondom produziert wird. Denn dieser stammt meistens aus Ländern der dritten Welt, wie etwa aus Asien oder Südamerika, wo der Anbau unter nicht akzeptablen Bedingungen stattfindet.