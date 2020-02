Nur 6 Kassenärzte für eine Zwei-Millionen-Stadt

Es sei nicht nur so, dass die Versorgungslage in Wien einer Großstadt unwürdig wäre. Es gäbe sogar, anders als in anderen Fachrichtungen, genügend Ärzte, um Kassenordinationen zu besetzen. Aber es fehlt an Planstellen. „Derzeit laufen Ausschreibungen für zwei Kassenordinationsstandorte, für die es bis zu zwölf Bewerber gibt“, führt Steinhart aus.