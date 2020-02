Mutter und Tochter (8) sterben bei Wohnungsbrand

Tödliches Feuer-Drama in Deutschland: Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sachsen hat zwei Todesopfer gefordert. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, ist eine 32 Jahre alte Bewohnerin des Hauses im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen, für die acht Jahre alte Tochter der Frau war bereits beim Einsatz in der Nacht auf Montag jede Hilfe zu spät gekommen. Der siebenjährige Bruder des Mädchens schwebt indes in Lebensgefahr. Das dritte Kind der Familie, ein zwölf Jahre alter Bub, hatte sich selbstständig aus der Wohnung befreien können und war unverletzt geblieben.