Die Heilkraft der Knospen

Dieses alte Wissen wird nun seit einigen Jahren im deutschsprachigen Raum nach und nach wiederbelebt. „Das Spannende an den Knospen ist, dass der gesamte Baum darin angelegt ist. Wir bedienen uns einer unglaublichen Lebendigkeit, die auf Expansion aus ist“, erzählt die Kräuterfachfrau. Mit so genannten „Mazeraten“ - also Auszügen aus der Pflanze - können wir Menschen von dieser Heilkraft profitieren. „Es gibt rund 20 Gemmomazerate, die sehr beliebt sind und in der eigenen Hausapotheke viel abdecken.“ Von der schwarzen Johannisbeere, der eine cortisonähnliche Wirkung zugeschrieben wird und demnach bei Allergien sehr gut wirkt, bis zum Auszug der Himbeerknospe, die wiederum bei hormonellen Disharmonien bei Frauen eingesetzt werden können.