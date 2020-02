Valerie Fritsch erkundet das Trauma einer Familie

Teil Ihrer Bekanntheit ist es auch, zu allerlei Themen Textbeiträge zu liefern - bei Ihnen ist es immer wieder auch das Thema Heimat. Was bedeutet Heimat für Sie?

Ich fühle mich allen Dingen, die ich liebe, sehr verbunden. Und habe überhaupt nichts gegen den Heimatbegriff. Es gibt viele Orte, Bäume und Menschen in der Steiermark, die für mich ein Zuhause sind und in die ich seit meiner Kindheit verliebt bin. Aber ich bin ja auch viel unterwegs, und daher gibt es dieses Gefühl für mich nicht nur mehr hier. Auch in der Fremde entdeckt man immer wieder Orte, die sich nach Heimat anfühlen, so, als hätte man sie innerlich schon lange gesucht.