Vermisst: Italienerin sucht Mutter in Österreich

Seit 2017 gilt Carmina Caumo aus der italienischen Lombardei als vermisst. Seitdem wurde die Frau - sie ist heute 67 - immer wieder in Österreich gesehen, zuletzt in Salzburg. Wo sie als Obdachlose leben soll. Nun ist ihre Tochter hierher gereist, um nach ihr zu suchen: „Ich hoffe so sehr, dass ich meine Mama finden werde.“