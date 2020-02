Faßmann: „Brauchen gesetzliche Bildungspflicht“

„Gezielte Nachhilfe“ für nicht erbrachte Leistungen

Wenn es nach Faßmann geht, soll sich das in Zukunft ändern: „Wer nach dieser Zeit nicht genügend Kompetenzen in den drei Hauptfächern nachweist, muss in Form einer gezielten Nachhilfe diese nachholen.“ Das würde die Chancen von Schulabgängern auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Diese „Nachhilfe“ sollen Betroffene etwa neben einer Lehre in Form von „Modularkursen“ absolvieren können.