50! Erfolgstrainer Adi Hütter feiert Geburtstag

„Krone“: Grödig war der Beginn der Erfolgsserie: Wie war das überhaupt möglich, mit dem Klub in die Bundesliga aufzusteigen?

Hütter: Das war ein Meilenstein in meiner Trainerkarriere, damit hat wirklich niemand gerechnet! Grödig steht zwar nicht so in der Auslage und liest sich nicht so spektakulär, weil es ein kleiner Klub ist. Aber das war eine besondere Leistung - mit einem Außenseiter so etwas zu schaffen.