Gewaltiges Orkantief trifft am Montag Österreich

„Einzelne Orkanböen um die 120 km/h durchaus möglich“

Am Montagvormittag trifft dann die Kaltfront des Orkantiefs schlussendlich von Norden her auf Österreich. Mit schweren Sturmböen um die 100 km/h müsse gerechnet werden. „Am Bodensee sowie in Oberösterreich treten im Zuge der Kaltfront auch Gewitter auf, und in deren Umfeld sind einzelne Orkanböen um die 120 km/h durchaus möglich“, so Spatzierers Prognose.