Tausende ehrenamtliche Stunden für einen Tag

Pia Walser werkelt seit August an Kunstwerken

„Wir haben heuer schon im August angefangen“, erzählt Pia Walser, die gerade gemeinsam mit ihrer Freundin Elena Zebisch einen der letzten Aufputze auf ihrem „Schellerbock“ in Arbeit hat. Oma Waltraud, Ehefrau des Paradefasnachtlers Adolf Mark, habe damit angefangen, anderen den Aufputz „herzurichten“. Pias Mutter Gabriele habe es weitergeführt und nun sei auch sie mit dem aufwändigen Handwerk betraut. Aufwändig sei das richtige Wort: „Ob ausbessern oder neue machen, das ist zeitlich ziemlich das gleiche. Der Aufputz ist voll von einzelgefertigten Büscheln, die müssen wir sowieso in ihre Einzelteile zerlegen, wenn auch nur ein Element auszuwechseln ist.“ 95 Einzelteile in einem Büschel zählt Pia gerade, zugegeben, es sei ein „Mords“-Büschel. Früher habe man die fertigen Bündchen kaufen können, heutzutage seien die Einzelteile kaum noch erhältlich. „Wir müssen in ganz Europa und sogar in China bestellen“, sagt sie, deshalb habe sie sich ein Vorratslager angelegt.