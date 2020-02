Christ verklagt NFL für Shakiras Superbowl-„Porno“

Was er nun stattdessen sehen will, sind 867 Billionen Dollar von der NFL und vom Show-Sponsor Pepsi - als „Buße“ für den sündigen Auftritt von Shakira und Jennifer Lopez. Denn nichts anderes als anti-christliche Diskriminierung seien diese rund 15 Minuten gewesen! Sein gerade einmal 12 Jahre alter Sohn müsse einen Superbowl anschauen können, ohne in Konflikt mit seinen christlichen Werten zu kommen. „Gab es irgendeine Warnung, dass er, dessen Hormone gerade erst erwachen, vom Anschauen der Halftime-Show sexuell erregt werden könnte?“, so Daubenmire.