Osttiroler spricht über seine Arbeit mit dem Tod

In diesem Job geht es um das Wesentliche

Mellitzer ist Pfleger in einem Hospiz in Salzburg. Davor war er Mitarbeiter der Hospiz-Gemeinschaft Tirol, die neben dem neuen Hospizhaus in Hall (14 Betten) auch mobile Begleitung für schwerkranke und sterbende Menschen anbietet. „Ich rate Familien, diese Hilfe anzunehmen, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und sich ganz dem Menschen widmen können, von dem sie sich verabschieden müssen“, meint Mellitzer. Das Wesentliche – darum geht es jeden Tag im Job des Osttirolers. Zeit und Nähe sind die Schlüsselwörter. „Das Wissen, dass ich das einem Menschen schenken kann, ist ein schönes Gefühl.“