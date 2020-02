2020 gibt‘s in Innsbruck wieder 60 Baustellen

Lange Liste an Vorhaben

Der Startschuss erfolgt am 17. Feber in der Herzog-Otto-Straße auf Höhe Badgasse, die bis Mai nur einspurig befahrbar ist. Weitere Hotspots sind die Mühlauer Brücke, der südliche Bereich der Langstraße in Pradl, der Radweg auf der Südseite des Inns von Innsbruck-West bis Völs, die Brennerstraße beim Sonnenburgerhof und die Viaduktbögen, wo die ÖBB die S-Bahn-Haltestelle errichten.