Lady Gaga bestätigt mit Kuschel-Foto neue Liebe

Die 33-jährige Musikerin wurde in den vergangenen Wochen mehrmals mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Nun machte Lady Gaga ihre Liebe zu Geschäftsmann Michael Polansky mit einem süßen Pärchen-Pic, das sie gemeinsam in Miami zeigt, wo die Sängerin am Wochenende einen Auftritt im Rahmen der Super Bowl hatte, auf Instagram öffentlich.