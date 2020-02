Ausnahmeschauspieler Maximilian Schell stirbt 2014

Am 1. Februar 2014 stirbt mit Maximilian Schell einer der international bekanntesten und erfolgreichsten deutschsprachigen Schauspieler. Auf der Bühne debütiert der Ausnahmeschauspieler bereits 1952, als er gerade einmal 22 Jahre alt ist. 1978 bis 1982 spielt er die Rolle des „Jedermanns“ bei den Salzburger Festspielen. Nicht weniger beeindruckend ist Maximilian Schells Filmkarriere: Mit 25 spielt er seine erste Filmrolle, nur zwei Jahre später ist er neben Marlon Brando in „Die jungen Löwen“ erstmals in einem Hollywood-Film zu sehen. Unvergessen bleibt auch seine Rolle als Verteidiger von NS-Verbrechern in „Das Urteil von Nürnberg“, für die er 1962 mit dem Oscar und dem Golden Globe für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet wird.