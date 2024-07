Transfer-Streit eskaliert: „Mit Füßen getreten“

Meunier schießt zurück

„Ich stelle den Sachverhalt richtig“, kündigte unterdessen Meunier auf X an. Der türkische Klub hätte seinen Namen und seine Prinzipien nämlich ohne Grund mit Füßen getreten. „Ich habe mich schon damit abgefunden, eine weitere Saison in der Türkei zu spielen, als der französische Verein Lille sich am 15. Juli gegen 18 Uhr bei mir meldete. Um 21.30 Uhr kam ich aus meinem Urlaub in Griechenland zurück und schickte Trabzonspor umgehend das Dokument, mit dem ich meine Ausstiegsklausel aktivieren konnte. Lille hat Trabzonspor zur gleichen Zeit kontaktiert“, schildert der Belgier seine Sicht der Dinge.