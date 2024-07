Hat Guardiola doch noch Lust auf mehr?

Trommeln, Tanzen, Basketball

Gefallen war die Aussage jedenfalls am Rande eines Sponsoren-Events von Manchester City in New York. Alle waren sie angetanzt, die Haalands, die Grealishs und natürlich die Guardiolas, um den Fans an der Fifth Avenue nahe zu sein und sich greifbar zu geben. Und kreativ. Grealish trommelte, Haaland tanzte, Guardiola spielte Basketball. Die Herren Superstars einmal ganz anders.