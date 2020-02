Bundesheer schickt speziell präparierte Herkules

„Dank geht an die französische Regierung“

Außenminister Alexander Schallenberg erklärte zu der geplanten Aktion: „Ich freue mich, dass es uns gelingen wird, am Wochenende Österreicherinnen und Österreicher aus der Provinz Hubei sicher nach Hause zu bringen. Sie werden in einer französischen Maschine nach Frankreich fliegen und von dort weiter nach Österreich gebracht. Ein Mitarbeiter unserer Botschaft in Peking ist persönlich vor Ort und wird sie auch auf dem Heimweg begleiten. Unser Dank geht an die französische Regierung für die exzellente Kooperation. Das ist gelebte europäische Zusammenarbeit!“ Weniger Glück hatte ein deutscher Airbus der Luftwaffe, dem die Landung in Moskau verweigert wurde.