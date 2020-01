„Neue Freundin“: Schladming-Opfer traf Flitzerin

Falsche Hoffnungen. Galt nur bei den Erfolgsabsichten auf der Planai. Denn Alex Vinatzer nahm den Skandal, dass Kinsey Wolanski vor ihm durchs Ziel lief und ihm so eine falsche, bessere Zeit „beschert“ hatte, am Ende locker. „Sieht so aus, als hätte ich eine neue Freundin“, lachte der Südtiroler, der mit der blonden US-Lady später ein Selfie machte - ehe sie ihm auf Instagram antwortete: „Ich liebe dich.“