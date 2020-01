Feuerteufel (17) legte Brände wegen Nervenkitzel

Wir blicken zurück: Viermal brannte es im oberösterreichischen Enns lichterloh! Am 19. Jänner stand erst ein Mistkübel bei einer Unterführung in Flammen, dann ein Container am Bahnhof und wenig später eine Holzhalle am Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs. Am Abend des 20. Jänner der nächste Feuerwehreinsatz: Flammen loderten aus einem Holzhaufen in einem Waldstück beim Donauradweg.