Corona-Virus: Erste Folgen für Manager und Sportler

Palfinger entscheidet heute über Dienstreisen

Am Boden bleiben könnten auch die Manager des Bergheimer Kran-Riesen Palfinger: „Wir entscheiden am Montag, ob wir unsere Mitarbeiter weiter auf Dienstreisen nach China schicken“, berichtet Sprecher Hannes Roither. Noch habe das Corona-Virus aber keine Auswirkungen auf das Geschäft: „Unsere beiden Werke in Rudong und Qingdao sind nicht in den betroffenen Gebieten. Wir beschäftigen an den Standorten insgesamt rund 400 Mitarbeiter.“