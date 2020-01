Engpässe bei Medikamenten: Exportverbot gefordert

Man geht zur Apotheke, doch das verschriebene Medikament gibt es nicht mehr. Was für Österreicher häufiger zur Realität wird, ist ein globales Problem. Hersteller ziehen sich in Billiglohnländer wie China zurück, um Medizin zu produzieren. Und das oft - wie beim Schmerzmittel Ibuprofen - nur noch an einer Handvoll Standorten.