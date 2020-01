Patient lag tot in Spitalsbett: Personal auf Pause

Sehr detailreich schildern Alfred P. und seine Ehefrau die verstörenden Vorkommnisse im Landesklinikum Wiener Neustadt. Der 63-jährige Pensionist wurde am 7. Jänner aufgrund eines diagnostizierten Lungeninfarkts in das Spital eingeliefert, danach erlebte der Patient schier Unvorstellbares: „Ich war zuerst noch bewusstlos und wachte erst in der Nacht auf. Dann lag ich bis zum nächsten Morgen in meiner eigenen Notdurft, weil niemand meine Hilferufe hörte.“