Sauna-Brand in Hotel und Auto-Bergung auf B 320

Die Wetter-Bedingungen sorgten am Wochenende dafür, dass ein Auto auf der B 320 in Pichl von der Straße abkam. Sie war durch die schneeglatte Fahrbahn schwer befahrbar. Die beiden Insassen bleiben unverletzt. In den frühen Morgenstunden am Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr Schladming den Pkw mit einer Seilwinde aus dem Straßengraben bergen.