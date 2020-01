AK warnt vor E-Mails mit dubiosen Kreditangeboten

Falsche Darlehensangebote per E-Mail zu verschicken, ist die aktuelle Masche von dreisten Online-Betrügern. Immer wieder werden potentiellen Kreditnehmern per Mail vermeintlich „tolle“ Kredite angeboten. „Hier ist Vorsicht geboten, um nicht in die Falle zu tappen. Denn meist zielen solche unseriösen Angebote auf Personen in Geldnot ab, welche eine schnelle und günstige Lösung für ihre finanziellen Probleme suchen“, heißt es seitens der AK Tirol.