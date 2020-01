Sabitzer trifft! Leipzig behauptet Tabellenführung

Zweimal Timo Werner, einmal Marcel Sabitzer - RB Leipzigs beiden herausragenden Offensivkräfte haben am Samstag den Unterschied gemacht. Die „Bullen“ drehten die Partie zum Rückundenauftakt gegen Union Berlin und verwandelten einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Damit behauptete Leipzig die Tabellenführung und liegt vor Bayerns Spiel am Sonntag gegen bei der Hertha fünf Punkte in Front.