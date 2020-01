„Morbius“: Jared Leto wird zum Marvel-Vampir

Nach „Venom“, „Spider-Man: Far From Home“ und „Spider-Man: Homecoming“ ist „Morbius“ das nächste Kapitel in der Welt des Wandkrabblers. Und damit auch allen klar ist, dass die Filme im gleichen Universum spielen, darf am Ende des „Morbius“-Teasers Spideys Erzfeind aus „Homecoming“, der von Michael Keaton genial gespielte Techno-Fiesling „Vulture“, einen Kurzauftritt absolvieren.