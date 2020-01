„Die meisten Tourengeher halten sich an nichts!“

„Die Attacke auf den Pistenraupenfahrer am Rangger Köpfl ist absolut zu verurteilen “, sagt der für Sport zuständige LHstv. Josef Geisler. Er appelliert für ein „konfliktfreies Miteinander sowohl in den heimischen Skigebieten als auch in der freien Natur“. Tiroler Tradition sei es, Hausverstand walten zu lassen. „Wir haben an und für sich Regeln genug. Wenn es absolut notwendig ist, werden wir aber möglicherweise über gesetzliche Regelungen nachdenken müssen“, stellt Geisler die Rute ins Fenster.