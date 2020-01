Gamer erlitt Anfall: Hilfe vom anderen Kontinent!

Plötzlich reagierte Jackson nicht mehr

An einem Abend im Jänner kam es zum Zwischenfall: Während Jackson und Lathora gemeinsam spielten und sich per Sprach-Chat unterhielten, brach der 17-Jährige zusammen, reagierte nicht mehr auf seine Mitspielerin und gab im Sprachchat ungewöhnliche Laute von sich. Lathora reagierte sofort und rief bei der Polizeistation in Jacksons Heimatstadt Widnes nahe Liverpool an.