„Objekt 21“-Chef steht wieder vor Gericht

Der rechtsextreme Verein „Objekt 21“, der sich in einem Haus in Desselbrunn eingenistet hatte, sorgte vor einigen Jahren für Schlagzeilen. Die gewaltbereiten Mitglieder pflegten auch gute Kontakte ins Rotlichtmilieu, wo sie als Schutztruppe auftraten. Jürgen W. galt als einer der Anführer, wurde in Wels zu sechs Jahren Haft verurteilt – und im November 2018 aus dem Gefängnis entlassen. Nun muss er sich am 5. Februar neuerlich vor einem Geschworenengericht in Ried/I. verantworten.