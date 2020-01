Geld-Krach! Dem Klassiker Wengen droht das Aus

Von derartigen Streitereien ist Marcel Hirscher längst nicht mehr betroffen. In wenigen Wochen, am 1. und 2. Februar, gibt Marcel aber ein Ski-Comeback. Der Doppel-Olympiasieger folgt gemeinsam mit Aksel-Lund Svindal einer Einladung zum „Ice Race“ in Zell am See. Marcel und Aksel starten beim sogenannten Skijöring, werden dabei von einem Auto durch den Schnee gezogen.