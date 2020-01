Rückschlag für Barcelona! Suarez fällt lange aus

Luis Suarez, Stürmer des FC Barcelona, muss sich einer Knieoperation unterziehen und wird für einige Zeit ausfallen. Wie der spanische Fußballmeister am Samstag bekanntgab, werde der Eingriff am Außenmeniskus des Uruguayers am Sonntag erfolgen. Erst dann seien Prognosen über die Ausfallzeit des 32-Jährigen möglich.