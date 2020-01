Assads Schutzherr Putin überrascht mit Besuch

Putin will sich mehrere Orte in Syrien ansehen

Nach dem Treffen in der russischen Kommandozentrale fuhr Putin den Angaben seines Sprechers zufolge durch die Straßen von Damaskus, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Dort sei mit bloßem Auge zu sehen gewesen, dass das „friedliche Leben wiederhergestellt“ sei. Dem Vernehmen nach wollen Putin und Assad auch noch weitere Standorte in Syrien besuchen. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Die Hauptstadt war bis auf einige Vororte vom Krieg bisher verschont geblieben.