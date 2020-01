Bei Schwarz-Grün war Oberösterreich der Vorreiter

Jede Menge Parallelen sieht der grüne Landtagsklubobmann Gottfried Hirz zwischen der nun fixen türkis-grünen Polit-Ehe auf Bundesebene und der schwarz-grünen Zusammenarbeit auf Landesebene in den Jahren 2003 bis 2015. „Beiden Seiten war so wie jetzt klar, dass man aufeinander zugehen muss. Auch damals bekundete die FPÖ Interesse am Mitregieren und ließ wissen, stets zur Stelle zu sein“, erinnert sich Hirz an die Koalitionsverhandlungen im Herbst 2003.