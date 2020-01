Die Macht der Bürger in der touristischen Zukunft

Gesagt, getan. In jeder Ötztaler Gemeinde wurde im Herbst ein Abend organisiert, an dem die Dorfbürger ihre Anliegen und ihre Vorschläge darlegen konnten. Mittlerweile hatte sich auch in Oetz eine Bürgerinitiative gegründet, die sich gegen das „über die Bürger drüberfahren“ stark macht. Im Fokus steht nämlich das, was über den Oetzer Asphalt drüberfährt, nämlich bis zu 20.000 Fahrzeuge an Spitzentagen.