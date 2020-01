Was sich Salzburg von Türkis-Grün erwartet

Parteichef Kogler wird auch Sportminister. Der Chef der Landes-Sportorganisation Walter Pfaller erhofft sich vor allem eines: „Dass Projekte umgesetzt werden, die schon auf Schiene sind.“ Pfaller spricht das nordische Zentrum in Saalfelden an, in das Geld aus dem Bund fließt – in die Verbesserung der Infrastruktur der Schanzen-Anlagen. „Damit wir vielleicht einmal einen Frauen-Skisprung-Weltcup nach Salzburg holen.“ Wichtig ist für Pfaller auch die Unterstützung für die Ski-WM 2025 (falls Saalbach im Mai den Zuschlag bekommt), die Schul-Sport-Modelle sowie für das Olympiazentrum Rif. Zugeknöpfter gibt sich die Salzburger Justiz: Solange die Regierung nicht offiziell ist, wolle man weder Forderungen noch Wünsche äußern. Aber: Dass die Erwartungen an Alma Zadić – die erste grüne Justizministerin – hoch sind, ist kaum zu überhören. Gerade der Mangel an Personal und das zu kleine Budget nagen an der Stimmung: Die vom scheidenden Justizminister geforderten Maßnahmen seien „das Mindeste“, heißt es aus Justizkreisen.