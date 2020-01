Jahrhundert-Handballer: „Es gibt nur Endspiele!“

Wenn ich am 10. Jänner zum Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Tschechien in die Wiener Stadthalle komme, wird das tiefsitzende Erinnerungen und Emotionen auslösen. Was sich vor zehn Jahren bei der ersten Heim-EURO rund um das Handball-Team abgespielt hat, das war einmalig. Da ist in einem unglaublich kurzen Zeitraum unglaublich viel passiert. Das realisiert man erst so richtig im Nachgang.