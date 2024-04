Handball-Hammer! West Wien folgt Schwaz ins Finale

Im Vorjahr als Spielgemeinschaft als Meister aus der Handball-Liga Austria (HLA) ausgestiegen, hat West Wien nun die Chance auf den heimischen Cup-Titel. Der Zweitligist setzte sich am Freitag in Schwaz beim Cup-Final-Four der Männer gegen HSG Graz 28:25 (16:14) durch und könnte am Samstag (16.20 Uhr) als erster Klub aus der HLA Challenge die Cup-Trophäe holen. Es geht gegen die Gastgeber aus Schwaz, 33:31 (16:16)-Semifinalsieger gegen Titelverteidiger Hard.