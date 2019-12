Flüchtet dieser Dortmund-Star vor Haaland?

Seit eineinhalb Jahren spielt der spanische Nationalstürmer Paco Alcacer für Dortmund. In seiner ersten Saison traf der 26-Jährige trotz mehrerer kleiner Verletzungen wie am Fließband. In der aktuellen Spielzeit läuft es nicht so gut für den Ex-Barca-Kicker. Zwar fiel er erneut wegen Blessuren aus, aber auch wenn er fit war, konnte er nur selten überzeugen.