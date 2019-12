Wechsel perfekt: Haaland von Salzburg zu Dortmund!

Haaland bedankte sich bei Salzburg für den kurzen, aber erfolgreichen gemeinsamen Weg. „Mein Wechsel zum FC Red Bull Salzburg war die bisher beste Entscheidung meines Lebens. Im letzten Jahr ist so unglaublich viel passiert, es ist kaum zu glauben. Dabei hatte ich die Möglichkeit, in einem perfekten Umfeld und in kurzer Zeit so viel zu lernen. Dafür bin ich allen Menschen im Klub außerordentlich dankbar“, meinte der Angreifer. „Für mich geht die Reise jetzt bei Borussia Dortmund weiter, ich werde jedoch immer mit Freude nach Salzburg zurückblicken.“