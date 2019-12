Patientin (66) fing während Operation Feuer - tot

„Gebrannt wie eine Fackel“ hat eine Patientin auf dem Operationstisch eines Krankenhauses in Bukarest. Die 66-jährige Rumänin, die eigentlich an der Bauchspeicheldrüse operiert werden hätte sollen, erlag am Sonntagabend den Folgen der schweren Verbrennungen. Zu dem Brand war es gekommen, weil der behandelnde Chirurg ein Elektroskalpell falsch benutzt hatte.