Bela Rabelbauer wird 1988 schuldig gesprochen

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? 1988 wird dem Vorarlberger Geschäftsmann Bela Rabelbauer in Wien wegen schweren Betrugs und einer ganzen Reihe weiterer Finanzdelikte der Prozess gemacht. Die Anklageschrift umfasst mehr als 230 Seiten, es ist einer der bis dahin größten Fälle von Wirtschaftskriminalität in der Zweiten Republik. Am 28. Dezember 1988 wird Rabelbauer in erster Instanz zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wird 1991 in zweiter Instanz auf sieben Jahre herabgesetzt.