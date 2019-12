Treibjagd sorgt für Diskussion

Schlimme Erinnerungen werden bei Tierschützern wach, nachdem die Bundesforste erneut zum großen Halali in Revieren bei Hermagor geblasen hatten. 2017 hatten ja, wie berichtet, zwei Jagden in Oberkärnten für Aufregung gesorgt. Die Bewegungsjagd am Freitag in Hermagor sei aber professionell durchgeführt worden.